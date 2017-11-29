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300'den fazla asker hakkında gözaltı kararı

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300'den fazla asker hakkında gözaltı kararı
Türkiye'de Gülen yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında 333'ü asker, 360 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sabah saatlerinde 49 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Türkiye'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 49 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonun Gülen yapılanması mensubu oldukları iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 333'ü asker, 360 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 333 askerden 216'sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu, yedisinin de pilot olarak görev yaptığı belirtildi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonların sabah saatlerinde başlatıldığı belirtilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 360 askerden 10'unun yurt dışında olduğu bildirildi.

Operasyonlarda söz konusu kişilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Zonguldak'ta biri üsteğmen, diğeri astsubay iki kişi gözaltına alındı.

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