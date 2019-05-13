301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının 5. yıldönümü

Bugün, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasının beşinci yıl dönümü.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madenci hayatını kaybetmişti. Bu olay Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok can kaybı ile sonuçlanan “iş ve maden kazası” olarak tarihe geçti. Vardiya değişimi sırasında meydana gelen yangın patlamaya neden olduğunda 787 işçi yer altındaydı.

Soma faciası davasının 11 Temmuz 2018 günü görülen karar duruşmasında maden patronu sanık Can Gürkan’ın, taksirle öldürme suçundan 15 yıl hapsine ve 3 yıl maden işletme işinden men edilmesine karar verildi.

Sanıklardan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl hapsine ve 3 yıl maden işletme işinden men edilmesine karar verildi.

Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Dava daha sonra istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi Can Gürkan’ın serbest bırakılmasına, maden işletmeme cezasının da kaldırılmasına karar verdi.

Soma faciasının yıldönümü nedeniyle sosyal medyada #Soma ve #SomaKatliamı etiketiyle pekçok paylaşım yapılıyor.