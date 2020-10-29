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30’uncu kattaki evinden aşağı para attı; trafik durma noktasına geldi

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30’uncu kattaki evinden aşağı para attı; trafik durma noktasına geldi
30’uncu kattaki evinden aşağı para attı; trafik durma noktasına geldi

Çin’de, oturduğu dairenin camından aşağıya, yoldan geçenlerin üstüne para atan bir adam tutuklandı. Polis, 29 yaşındaki adamın uyuşturucu etkisi altında olduğunu açıkladı.

Çongçing kentindeki bir apartmanın 30’uncu katındaki dairede yaşayan adamın trafiğin yoğun olduğu sokağa para attığını gören bazı sürücüler araçlarından inerek banknotları topladı. Trafik altüst oldu. Trafiğin durma noktasına geldiğini gören bazı sürücüler polis çağırdı.

Polis, uyuşturucunun etkisi altında olduğunu belirlenen adamın uyuşturucu kullanmaktan tutuklandığını, hakkında soruşturma açıldığını ve tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yerel basın, paraların atıldığı anların görüldüğü ‘gökten banknot yağmuru’ adlı videonun 500 bini aşkın kez izlendiğini yazdı.

Geçen yıl Shishi kentinde, ‘işte kötü bir gün geçirdikten sonra’ sokağa 100 bin yuanı atan bir adam paraları toplayanlardan iade etmelerini istemişti.

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