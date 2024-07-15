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31 Ekim’e kadar her türlü ateş yakmak yasak

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İtfaiye Müdürlüğü, hava sıcaklığındaki artışa paralel artan yangınlara karşı alınması gereken tedbirleri hatırlattı.
31 Ekim’e kadar her türlü ateş yakmak yasak

“Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” başlığıyla yapılan açıklamada, yangın belirtisi veya duman görenlerin hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar Hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar Hattı ve 155 Polis İmdat Hattı’na ulaşmaları gerektiğine işaret edildi.

İtfaiye Müdürlüğü, şu tedbirleri paylaştı:

“1. 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında, temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymanız gerekmektedir.

  1. Tamamen söndüğünden emin olmadan sigara izmaritlerini; yol kenarlarına, ormanlık alan ile diğer arazilere, çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine atmayınız.
  2. Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza ihbar hattını arayınız.
  3. Ev ve işyerlerimizde kullandığımız çoklu prizlere, fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) takılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.
  4. Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, alt kısımdaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerekmektedir.
  5. Ev veya işyeriniz içerisinde gaz kaçağı olduğunu düşündüğünüz durumda, elektrik prizlerini açmayın ve içeride biriken gaz sıkışması nedeniyle kıvılcım oluşturabilecek bir cihaz ile (cep telefonu, fener vb. gibi) içeriye girmeyiniz. Elektriği şalterden kapatın, kapı ile pencereli açın ve son olarak ise bir süpürge alarak ortamda biriken gazın dışarıya tahliyesini sağlayınız.
  6. Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.
  7. Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.
  8. Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

 

 

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