31 Mart seçimini bilen MAK araştırmadan...İşte 23 Haziran İstanbul seçimi için ilk anket!

31 Mart seçimlerinden birinci çıkan ancak itirazlar nedeniyle mazbatasını 17 gün sonra alan Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçimden 25 gün sonra ise YSK tarafından iptal edildi.

Sürece ilişkin tartışmalar halen devam ederken, 23 Haziran'da yenilenecek seçimler öncesinde MAK Danışmanlık tarafından yapılan son İstanbul anketi gündeme geldi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabından açıkladığı ankette seçmenin yeni bir seçimde tercihinin ne olacağı araştırılmıştı.

Anket sonuçlarına göre, "31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?" sorusuna ankete katılanların; yüzde 84'ü 'değişmez', yüzde 16'sı 'değişir' dedi.

“Kararım değişir” diyenlerin yüzde 78'ini ise 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhur İttfakı adayına verenler oluşturuyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 61 'hayır', yüzde 39 'evet' cevabı verdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileceğini, tekrar yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların; yüzde 68'i 'hayır', yüzde 32'si 'evet' cevabı verdi.

Kulat daha sonra İstanbul seçimlerinde aday çıkararak 10 bin 492 oy alan TKP ile 2 bin 437 oy alan EHP'nin desteklediği bağımsız aday Özge Akman ve bin 520 oy alan Türkiye Komünist Hareketi'nin desteklediği bağımsız aday Aysel Tekerek'in seçime katılmayacaklarını hatırlattı.

Mehmet Ali Kulat ayrıca şu değerlendirmeleri yaptı:

“Saadet Partisi aday göstermezse saadet seçmeni önemli oranda Ekrem Imamoğlu'na oy verir. Zira süre son derece sınırlı ve Saadet Partisi kendi seçmenini 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti karşıtlığıyla motive etti. Bunu değiştirmek için zaman ve zemin uygun değil.”

“HDP seçmeni 31 Mart'ta blok olarak Ekrem Imamoğlu'na oy verdi. Bu kanaati ne değiştirebilir? Öcalan görüşmesi vs. çok ciddi bir gerekçe oluşmazsa tercih değişmez. İstanbul'daki Kürt seçmen ile Ak Parti arasında teşkilat / aday / sert Türkçü söylem nedeniyle ilişki tamiri zor.“

“Bir de MHP li seçmen konusu var. Öcalan'la görüşme MHP li seçmende kırılma yapar mı?”

“Peki AK Parti ne yaparsa seçimi kazanır? Seçimde hile olduğu için seçimin yenilendiğine... Kendi adayının Gönül Belediyeciliğinin GÖNÜLLÜ ADAYI olduğuna... Kürt ve Türk seçmeni hedef almak yerine Istanbul'un sorunlarına odaklanır, İstanbulluları bunlara inandırırsa...”