  • BIST 91.459
  • Altın 253,049
  • Dolar 6,1351
  • Euro 6,8612
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

31 Mart seçimini bilen MAK araştırmadan...İşte 23 Haziran İstanbul seçimi için ilk anket!

»
İşte 23 Haziran İstanbul seçimi için ilk anket!
31 Mart seçimini bilen MAK araştırmadan...İşte 23 Haziran İstanbul seçimi için ilk anket!

31 Mart seçimlerinden birinci çıkan ancak itirazlar nedeniyle mazbatasını 17 gün sonra alan Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı seçimden 25 gün sonra ise YSK tarafından iptal edildi.

Sürece ilişkin tartışmalar halen devam ederken, 23 Haziran'da yenilenecek seçimler öncesinde MAK Danışmanlık tarafından yapılan son İstanbul anketi gündeme geldi.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabından açıkladığı ankette seçmenin yeni bir seçimde tercihinin ne olacağı araştırılmıştı.

Anket sonuçlarına göre, "31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenirse tercihiniz değişir mi?" sorusuna ankete katılanların; yüzde 84'ü 'değişmez', yüzde 16'sı 'değişir' dedi.

“Kararım değişir” diyenlerin yüzde 78'ini ise 31 Mart'ta İBB Başkanlığı seçimlerinde oyunu Cumhur İttfakı adayına verenler oluşturuyor.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hile/usulsüzlük yapıldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 61 'hayır', yüzde 39 'evet' cevabı verdi.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenileceğini, tekrar yapılacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise ankete katılanların; yüzde 68'i 'hayır', yüzde 32'si 'evet' cevabı verdi.

Kulat daha sonra İstanbul seçimlerinde aday çıkararak 10 bin 492 oy alan TKP ile 2 bin 437 oy alan EHP'nin desteklediği bağımsız aday Özge Akman ve bin 520 oy alan Türkiye Komünist Hareketi'nin desteklediği bağımsız aday Aysel Tekerek'in seçime katılmayacaklarını hatırlattı.

Mehmet Ali Kulat ayrıca şu değerlendirmeleri yaptı:

“Saadet Partisi aday göstermezse saadet seçmeni önemli oranda Ekrem Imamoğlu'na oy verir. Zira süre son derece sınırlı ve Saadet Partisi kendi seçmenini 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ak Parti karşıtlığıyla motive etti. Bunu değiştirmek için zaman ve zemin uygun değil.”

“HDP seçmeni 31 Mart'ta blok olarak Ekrem Imamoğlu'na oy verdi. Bu kanaati ne değiştirebilir? Öcalan görüşmesi vs. çok ciddi bir gerekçe oluşmazsa tercih değişmez. İstanbul'daki Kürt seçmen ile Ak Parti arasında teşkilat / aday / sert Türkçü söylem nedeniyle ilişki tamiri zor.“

“Bir de MHP li seçmen konusu var. Öcalan'la görüşme MHP li seçmende kırılma yapar mı?”

“Peki AK Parti ne yaparsa seçimi kazanır? Seçimde hile olduğu için seçimin yenilendiğine... Kendi adayının Gönül Belediyeciliğinin GÖNÜLLÜ ADAYI olduğuna... Kürt ve Türk seçmeni hedef almak yerine Istanbul'un sorunlarına odaklanır, İstanbulluları bunlara inandırırsa...”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YSK’da parti temsilcileri arasında "hukuk kavgası"07 Mayıs 2019 Salı 14:20
  • Erdoğan'dan 'çözüm süreci' ve 'Binali Yıldırım' açıklaması07 Mayıs 2019 Salı 14:17
  • Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda07 Mayıs 2019 Salı 13:49
  • Kılıçdaroğlu: İptal kararını Yüksek Seçim Kurulu içerisindeki 7 tane çete mensubu hakim verdi07 Mayıs 2019 Salı 13:47
  • CHP seçime girecek mi? Karar açıklandı07 Mayıs 2019 Salı 13:20
  • Akşener: Ramazanın ilk orucunu hak yiyerek açtınız, afiyet olsun07 Mayıs 2019 Salı 11:36
  • Akşener: Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan sivil darbe07 Mayıs 2019 Salı 11:31
  • Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak07 Mayıs 2019 Salı 11:03
  • Pegasus'tan çok önemli 23 Haziran kararı07 Mayıs 2019 Salı 10:55
  • İstanbul'a seçime kadar kayyum atanacak! İmamoğlu'nun mazbatası YSK tarafından iptal edilmişti...07 Mayıs 2019 Salı 10:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti