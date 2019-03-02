  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

31 Mart Yerel Seçimleri: AK Parti'nin anketine göre İstanbul ve Ankara'da kim önde?

»
AK Parti'nin kendi yaptırdığı ankete göre başkent Ankara'da muhalefetin adayı 3 puan öndeyken, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile olan oy farkını 1.5 puana kadar düşürdü.
31 Mart Yerel Seçimleri: AK Parti'nin anketine göre İstanbul ve Ankara'da kim önde?

Aynı ankete göre AK Parti'nin ülke genelindeki oy oranıysa son genel seçimlerden bu yana 5 puan kadar düştü.

Reuters haber ajansının AK Partili yetkililere dayandırdığı haberine göre ülke içinde yaşanan ekonomik zorluk oy oranlarında değişime yol açtı.

AK Parti için yapılan anketlere göre partiye destek oranı yüzde 36.8 ile 38 bandında. AK Parti geçen yıl yapılan genel seçimlerde yüzde 42.6 oy almıştı. Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ise yüzde 10.5 ile yüzde 11 aralığında oy alıyor.

Ankara'da Yavaş önde

Aynı AK Parti yetkilisi, İstanbul ve Ankara için de elde ettikleri sonuçları paylaştı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın 3 puan gerisinde. İstanbul'da ise Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu oylarını artırıyor. İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binalı Yıldırım arasındaki oy farkı 1.5 puana düştü.

AK Parti için diğer büyükşehirlerde de tablo aynı

Reuters'ın haberinde 16 yıldır iktidarı elinde tutan AK Parti'nin zorlu bir seçime hazırlanmasının gerekçesi olarak son bir yılda Türk Lirası'nın yüzde 30 değer kaybetmesi ve ekonomideki gidişat gösterildi.

AKP Parti'ye yakın kaynakların aktardıklarına göre artan işsizlik, enflasyon, şirketlerin iflas etmesi, para biriminin değer kaybetmesi, iki büyük şehirde AK Parti için olumsuz etkiler doğurdu.

Yıllık enflasyonun yüzde 20 civarında seyrettiği ülkede meyve ve sebzede tanzim satışlara başlanması da ekonominin kötüye gittiğine bir işaret olarak yorumlanması da iktidarın halk desteğinin azalmasına yol açtı.

AK Parti kaynakları İstanbul ve Ankara için çizilen tablonun Antalya ve Bursa gibi diğer büyükşehirler için de geçerli olduğu görüşünde.

Partiye yakın isimler, yüzde 12,3'lük işsizlik oranı ile gayri safi yurtiçi hasıladaki durgunluğu da işaret ederek, AK Parti'nin seçmenin güvenini kazanması için öncelikli olarak ekonomik sorunlara çözüm bulması gerektiğini savunuyor.

Konsensus araştırma şirketinin kamuoyu yoklamaları hem İstanbul hem Ankara'da iki güçlü rakiplerin başa baş yarış çıkaracağına işaret ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Piyango'da hile iddiası!02 Mart 2019 Cumartesi 14:29
  • 'Kaşıkçı'yı konsolosluğa girdiği ilk 10 dakika içinde öldürdüler'02 Mart 2019 Cumartesi 14:28
  • Mansur Yavaş mal varlığını açıkladı02 Mart 2019 Cumartesi 14:26
  • Erdoğan: Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar, şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?02 Mart 2019 Cumartesi 14:24
  • Deniz Gezmiş fotoğrafı paylaştığı için evi basılan eski asker: Yıldırma politikası02 Mart 2019 Cumartesi 14:23
  • Murat Boz: Aslı ile ilişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık02 Mart 2019 Cumartesi 12:25
  • Çavuşoğlu: Patriot alımı için müzakereler başladı02 Mart 2019 Cumartesi 12:14
  • Türkiye'de 57 bin kişinin pasaportundaki sınırlama kalktı01 Mart 2019 Cuma 23:30
  • Ambulansa yol vermeyen maganda konuştu (video)01 Mart 2019 Cuma 16:47
  • Yabancı gelinler Suriyeli, damatlar Alman01 Mart 2019 Cuma 13:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti