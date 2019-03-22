31 Mart Yerel Seçimleri: İstanbul'un 39 ilçesinde anket sonuçları

ORC araştırma şirketi İstanbul genelinde ilçe bazında yaptığı kapsamlı anketini açıkladı. Buna göre İstanbul’un 39 ilçesinin 24’ünde AK Parti, 14 ilçede CHP önde.
ORC'ye göre DSP adayı Mustafa Sarıgül aday olduğu Şişli'de yarışı önde götürüyor.
Anket katılımcılarına “31 Mart 2019’da yerel seçimlerde, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?” sorusu soruldu. Buna göre ilçe ilçe Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylarının yüzdelik oy oranları tespit edildi.
ORC şirketinin 31 Mart Yerel seçimleri İstanbul ilçe anket sonuçları şöyle:
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