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31 Mart'ta 'Binali Yıldırım kazanır' diyen ORC'nin 'en başarılı başkanlar' araştırmasında Ekrem İmamoğlu ilk 10'da yok

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31 Mart'ta 'Binali Yıldırım kazanır' diyen ORC'nin 'en başarılı başkanlar' araştırmasında Ekrem İmamoğlu ilk 10'da yok
31 Mart'ta 'Binali Yıldırım kazanır' diyen ORC'nin 'en başarılı başkanlar' araştırmasında Ekrem İmamoğlu ilk 10'da yok

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 50,9'la Binali Yıldırım'ın kazanacağı tahmininde bulunan, 23 Haziran'da tekrar edilen seçimde ise yüzde 47'yle yine AKP adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını açıklayan ORC Araştırma şirketinnin en başarılı büyükşehir belediye başkanları araştırmasında Ekrem İmamoğlu ilk 10 sırada yer almadı.

ORC Araştırma Şirketi son bir yılda en başarılı bulunan büyükşehir belediye başkanlarının araştırma sonuçlarını paylaştı. Sonuçlara göre; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 62,7 ile zirvede yer alırken İmamoğlu, ilk 10 ismin yer aldığı listeye giremedi.

Ankete göre son bir yılın en başarılı belediye başkanı, yüzde 62,7 ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin oldu.

Anketin sonuçlarına göre ikinci sırayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, üçüncü sırayı ise Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise sıralamada beşinci oldu.

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