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31 Mayıs -7 Haziran arası uygulanacak yeni kararları açıklandı

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Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs-7 Haziran arası uygulanacak yeni kararları açıkladı: Geçişler 31 Mayıs itibarıyla, haftalık PCR ile açılıyor. Yurt dışından ülkeye girişler, çift aşı ve PCR ile 4 Haziran'da başlayacak.
31 Mayıs -7 Haziran arası uygulanacak yeni kararları açıklandı

Başbakan Ersan Saner, 31 Mayıs-7 Haziran arası uygulanacak yeni kararları açıkladı: Geçişler 31 Mayıs itibarıyla haftalık PCR ile açılıyor. Yurt dışından ülkeye girişler, çift aşı ve PCR ile 4 Haziran'da başlayacak.

Başbakan Saner Sokağa Çıkma yasağınının da gece saat 23.30 dan sabah saat 05.00 kadar uygulanacağını ifade etti. Saner, geçişlerin de 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.

 Saner’in açıklaması şöyle:

“ Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar ışığında 31 Mayıs 2021 - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak yeni bir dizi karar üretmiş bulunuyoruz.

Sokağa çıkma yasağı 23:30’dan 05.00’e

Başbakan Saner azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak  sokağa çıkma yasağının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden,  31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında haftanın tüm günleri için  23.30 - 05.00 arasında uygulanmasına  karar verildiğini kaydetti.

Bu bağlamda, haftanın tüm günleri için “saat:23:30 ile 05:00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirten Başbakan Saner ,perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08:30-20:00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06:00-22:30  saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerini söyledi.  Saner Marketlerin yeni düzenlemeye göre  07:00-22:00 saatleri arasında açık olacağını da kaydetti .

Geçişler başlıyor

Başbakan Saner alınan diğer önemli kararın  ise geçiş noktalarına dönük uygulamalar olduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde , güneyden kuzeye  geçişlerde son  7 günde  yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.

4 Haziran'dan itibaren ÇİFT AŞILILARA KARANTİNASIZ giriş 

Başbakan Saner Turizm de en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Başbakan Saner çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında Havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız  girişlerine izin verileceğini kaydetti

Başbakan Saner ayrıca Lunapark, festival alanı, tombala v.b etkinliklerin de sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları yönünde karar alındığını da açıkladı.

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