31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü: Dumansız Bir Hava Dumansız Bir Ada

Küresel tütün salgını, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer

almaktadır. Bu nedenle tütün kullanımı halen en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olmaya

devam etmektedir. Günümüzde dünya genelinde yaklaşık 1.3 milyar insan sigara içmektedir ve

bu sayının 2025 yılında 1.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tütün ürünü (sigara, nargile,

elektronik sigara, sarmalık tütün, maraş otu, pipo, puro vb.) Kullanımı nedeniyle dünya

genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan yaşamını yitirmektedir.

Son yıllarda; gelişmiş ülkelerde, tütünün zararları hakkındaki farkındalığın artması ve

etkili tütün kontrol politikaları nedeniyle tütün tüketimi azalmakta buna karşın gelişmekte olan

ülkelerde ise artmaktadır.

Tütün ve tütün ürünleri, bu ürünleri kullanan bireylerde bağımlılık yapma özelliğine

sahiptir. Ayrıca tütün ürünlerinden biri olan sigara tüketimi çok çeşitli sağlık sorunlarına yol

açmaktadır. Sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal

maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak

tanımlanmıştır. Bu da aktif olarak kullanmayan insanlara bile ciddi zararlar verebileceğinin

göstergesidir. Tütün ürünlerinin, aktif kullanımının yanı sıra pasif içicilik durumunda bile,

pek çok hastalığın ortaya çıkmasında etkin rol oynadığı bilinmektedir. Bunların başında;

kalp krizi, diğer kardiyovasküler hastalıklar, kanserler (akciğer kanseri, pankreas kanseri, mesane

kanseri, gırtlak ve meme kanseri vb.), solunum sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları,

damar hastalıkları ve hipertansiyon gelmektedir.

Yapılan incelemelere göre, her yıl 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her

yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir.

Ek olarak, annenin hamilelik sırasında sigara içmesi veya pasif maruziyeti erken doğum

ve yeni doğanda düşük doğum ağırlığı riskini artırmaktadır. Annesi sigara içen bebeklerde doza

bağlı olarak ani bebek ölümü sendromu riskinin daha yüksek olduğu bildirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü, e-sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri de dahil olmak üzere yeni

nesil tütün ürünlerinin zararlı olduğuna vurgu yapmıştır. Avrupa Solunum Derneği

(ERS), normal sigara içiminde olduğu gibi, ısıtılmış tütün ürünlerinin de bağımlılık yaptığı ve

insanlar için kanserojen maddeler içerdiğini bildirmiştir.

Yapılan birçok çalışmadan elde edilen güçlü kanıtlar; bireylerin sigara içmenin sağlık

riskleri konusunda düşük farkındalığa sahip olduğunu göstermektedir! Bu nedenle, halen

ülkemizde yürürlükte bulunmakla birlikte uygulanmasında zaafiyet gözlenen Tütün Ürünlerinin

Zaralarından Korunma ve Denetim Yasası’nın gerekli şekilde tadil edilerek bir an önce eksiksiz

uygulanması ve denetimlerin eksiksiz yapılması toplum sağlığı açısından önemlidir.

Sigarayı bırakmak, uzun vadeli hastalıklarla ilişkili sağlık bakımı maliyetlerini azaltırken,

aynı zamanda ekonomik ve sosyal olarak üretken yaşam yıllarını da uzatıyor. Eğer halen tütün

ürünü kullanıyorsanız bu bilinçle geç kalmadan bırakabilir, bu konuda tıbbi yardım alabilirsiniz.

Dumansız bir hava, dumansız bir ada yaratmak için hep birlikte mücadeleye devam

etmeliyiz!