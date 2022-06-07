31 Mayıs itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 8 bin 676 TL

KTAMS, 31 Mayıs 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL olduğunu açıkladı. Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL... Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 2 bin 586 TL’ye çıktı.

Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin de kazanç değeri günden güne eriyor...

Hayat pahalılığının piyasaya yansıması fakat maaşlara yansımaması ile de halkın alım gücü neredeyse ‘hiç’e varıyor...

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 31 Mayıs 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 8 bin 676 TL olduğunu açıkladı.

Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL...

KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 8676 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 74,29 TL, aylık 2228,7, yetişkin bir erkek için günlük 77,99, aylık 2339,7 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 81,72, aylık 2451,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 55,20 TL, aylık 1656 TL’dir.

31 Mayıs 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 74,29 2228,7 Yetişkin Erkek 77,99 2339,7 15-19 Yaş Çocuk 81,72 2451,6 4-6 Yaş Çocuk 55,20 1656,0 Toplam 289,20 8676 AÇLIK SINIRI 8676

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 8676TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle alım gücü sürekli gerilemiştir. Şöyle ki; 2021 yılının Mart ayında 3828 TL olan asgari ücret 332 Sterline denk gelirken bugün 6090 TL olan asgari ücret 291 Sterine gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Mayıs ayında % 6,63 son beş ayda %43,10 bir yılda %98,12 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle Elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun acilen toplanıp açlık sınırının çok altında kalan asgari ücreti en az hayat pahalılığı oranında atırmasını talep ederiz."