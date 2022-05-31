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31 Mayıs nöbetçi eczaneler

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31 Mayıs nöbetçi eczaneler
31 Mayıs nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

LADEN AKBATUR ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 227 25 75
 Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa

 

SERKAN KERVAN ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 225 80 91
 Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa

 

ORTAKÖY ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 32 00
 Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

ADA ŞEHİR ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 815 01 18
 Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne

 

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 822 38 85
 Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

 

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 821 38 88
 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

UMUT ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 366 23 69
 Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa

 

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 365 55 94
 Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 714 18 94
 Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 727 82 40
 Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 31.05.2022 (Salı)
 08:00 - 00:00
 (0392) 330 17 20
 Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
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