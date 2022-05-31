31 Mayıs nöbetçi eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ
LADEN AKBATUR ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 227 25 75
|Selcuklu Cad. N0:46 Adıgüzel Apt. Zemin Kat Lefkoşa
SERKAN KERVAN ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 80 91
|Hürriyet Cad. N0:11/ B Hamitköy Lefkoşa
ORTAKÖY ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 32 00
|Şht.Gaz.Hasan Tahsn Cad. Emer Apt. Ortköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ADA ŞEHİR ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 01 18
|Ecevit Cad. Avrasya Gold Apt. Zemin Kat No:2 Girne
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 822 38 85
|Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 821 38 88
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
UMUT ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 366 23 69
|Çetin Alkan Apt.N0:27/2 İsmet İnönü Bulvarı Mağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 55 94
|Halil Hamzalar Yolu No:1 Dükkan 2 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 18 94
|Ecevit Cad. No:82 / A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 727 82 40
|Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
|31.05.2022 (Salı)
|08:00 - 00:00
|(0392) 330 17 20
|Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele
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