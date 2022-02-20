310 Vaka, 450 Taburcu

"Toplam 22.572 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı, 450 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.572 olup, 310 pozitif vakaya rastlanmış, 450 kişi taburcu edilmiştir.
132 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 90 kişi Gazimağusa, 11 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
20 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.572
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 310
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 310
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 450
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.722.207
Toplam Vaka Sayısı: 64.654
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 60.549
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3919
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3867
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 247
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 251
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3504
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 128681
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