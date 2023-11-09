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313 milyonluk Cumhurbaşkanlığı bütçesi komitede oy çokluğuyla kabul edildi

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2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nda 313 milyon 16 bin 800 TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.
313 milyonluk Cumhurbaşkanlığı bütçesi komitede oy çokluğuyla kabul edildi

-Donangil

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, komitede eleştirilere yanıt verdi. Notlarını aldığını ve ileteceğini belirten Donangil, Cumurbaşkanlığı’nın görüşme notlarının Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini kaydetti. Donangil, gelmediği söylenen notları kontrol edeceğini ifade ederek, konuyu takip edeceğini belirtti.

Donangil, Cumhurbaşkanlığı’nda 66 tane sözleşmeli personel olduğunu, bunun 21 tanesinin Senfoni Orkestrası’ndaki kişiler olduğunu dile getirerek,18 tane ise koruma polisi olduğunu söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin çalışması için ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getiren Donangil, Cumhurbaşkanlığı olarak iyileştirmeleri yapmaya gayret ettiklerini kaydetti. Donangil, bu konuda hassasiyetle çalıştıklarını kaydetti.

-Şahali

Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, Cumhurbaşkanlığı’nın kendileri için önem taşıdığını ancak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bunu hissedemediği eleştirisinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı’nın dünyayı TDT’den ibaret sayarak, hareket ettiğini ifade eden Şahali, “Süslü sözler sizi bir yere kadar avutur” dedi. Şahali, egemenlik iddiası bağlamında Tatar’ın söylediğinin derinliği ve değeri olmadığını savundu.

“Tatar’ı sorumsuz bir kişi olarak” niteleyen Şahali, kendisine ayrılan ödenekleri israf ettiğini öne sürdü. Şahali, “Sayın Tatar Kıbrıs sorununa sloganlarla yaklaşıyor” dedi.

Şahali, CTP olarak bütçeye oylarının ret olacağını da belirtti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı bütçesi oylandı ve çokluğuyla kabul edildi.

Komite verilen kısa aranın ardından 336 milyon 798 bin 600 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesini ele alacak.

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