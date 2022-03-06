315 Vaka 1 Vefat

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.
Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.559 olup, 315 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 452 kişi taburcu edilmiştir.
151 kişi Lefkoşa, 86 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 19 kişi Güzelyurt, 5 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
6 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 315
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 315
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 452
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.970.503
Toplam Vaka Sayısı: 70.176
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 66.374
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3502
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3455
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 199
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 135
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 167
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2237
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 133982
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