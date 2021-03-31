31'i yerel 35 pozitif vaka

"Toplam 6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778 olup, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.
7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1
Girne
Girne Merkez- 2 / Alsancak-5
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1
İskele
Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1
31 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293
Toplam Vaka Sayısı: 4404
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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