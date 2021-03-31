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SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

31'i yerel 35 pozitif vaka

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"Toplam 6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 
31'i yerel 35 pozitif vaka

"Toplam 6778 test yapıldı, 31'i yerel 35 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6778  olup, 31'i  yerel 35 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır. 

7 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-2 / Değirmenlik-1 / Yenikent-1/ Ortaköy-1 / K.Kaymaklı-1 


Girne 

Girne Merkez- 2 / Alsancak-5 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -3 / Görneç-1 / Baykal-5 / Çanakkale- 1 / Sakarya-2 / Ergenekon Köyü- 1 / Gülseren-1 / Karakeşliler Bölgesi- 1 

İskele 

Dipkarpaz-1/ İskele Merkez-1 

31 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6778 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 35 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 31  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 746.293 

Toplam Vaka Sayısı: 4404     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3959  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 419       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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