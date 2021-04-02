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SON DAKİKA6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

31i yerel 42 pozitif vaka

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"Toplam 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 
31i yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır. 

15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2 


Girne 

Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -7  / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1 


2  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6 

Yerel Vaka Sayısı: 31  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346 

Toplam Vaka Sayısı: 4486  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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