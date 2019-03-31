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32 ilde sandıklar kapandı #Seçim 2019

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Söz konusu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00’de başladı, 16.00’da sona erdi.
32 ilde sandıklar kapandı #Seçim 2019

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Urfa, Trabzon ve Van’da oy verme işlemi sona erdi.

Söz konusu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00’de başladı, 16.00’da sona erdi.

Saat 08.00 oy verme işlemi başlayan diğer illerde ise sandıklar 17.00’de kapanacak.

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