32 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 19-20.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 13 işinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği ayrıca iki ayrı kahvehanede toplam 19 kişinin yasal emirlere riayet etmeyerek toplanıp bir araya gelmek suretiyle kağıt oyunu oynadıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır
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