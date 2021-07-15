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32 Kişinin Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Ettiği Tespit Edildi

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Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 14-15 Temmuz tarihlerinde Girne ve Lefkoşa ilçelerinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.
32 Kişinin Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Ettiği Tespit Edildi

Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 14-15 Temmuz tarihlerinde Girne ve Lefkoşa ilçelerinde faaliyet gösteren cafe, bar, restoran/meyhane vb iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı, Girne Kaymakamlığı, Girne, Alsancak ve Lapta belediyelerine ait zabıta ekipleriyle polisin görev aldığı denetimlerde meyhane, restoran, cafe ve bar işletmecileri 12 Temmuz’da yürürlüğe giren kararlar ve alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirildi.

Lefkoşa ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, Girne ilçe sınırları içerisinde yapılan denetimlerde 2 marketin kapama saatlerine uymadığı, 2 işletmenin yüksek sesle müzik yaptığı, bir işletmenin çalışanlarının ise PCR testlerinin eksik olması ve maskelerinin takılı olmaması sebebiyle haklarında yasal işlem başlatıldı.                                                                           

Sokağa çıkma yasağı kapsamında, 14-15 Temmuz tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 32 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam bin 140 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 162 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Çeşitli suçlarından dolayı 7 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 3 araç sürücüsü ise tutuklandı.

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