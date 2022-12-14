32 milyon kullanıcı Twitter’a veda edecek

Ünlü piyasa araştırma ajansı Insider Intelligence, Twitter’ın kullanıcı endeksi tahminlerini paylaştı. Ajansa göre Twitter 32 milyon kullanıcı ve reklam gelirinin büyük bir kısmını kaybedecek.

Elon Musk’ın 44 milyar dolara devraldığı Twitter’ın peşini kötü haberler bırakmıyor. Platformda yaşanan teknik aksaklıkları ve artan rahatsız edici içerik paylaşımlarını sebep gösteren piyasa araştırma ajansı Insider Intelligence’a göre önümüzdeki iki yıl içerisinde Twitter 30 milyondan fazla kullanıcı kaybedecek.

KULLANICILARIN SONBAHAR GÖÇÜ

Küresel kullanıcı sayısının önümüzdeki yılın sonbaharına kadar yüzde 4, 2024’te ise yüzde 5 düşmesinin beklendiği Twitter’ı 2008 yılından beri takip eden Insider Intelligence’ın tahminleri doğruysa bu yaklaşık 32 milyon kullanıcının platforma veda etmesi demek.

BUNLARI KONTROL EDECEK KADAR ÇALIŞANI YOK

Insider Intelligence’ın analiz uzmanlarından Jasmine Enberg’e göre bu düşüş bir anda gerçekleşmeyecek. “Yaşanacak bir felaketten ziyade, kullanıcıları platforma küstüren şeyler yaşanan küçük aksilikler ve maruz kalmak istemedikleri içerikler olacak” açıklamasında bulunan Enberg için Twitter’ın bunlara cevap verecek sayıda çalışanı yok. Twitter Elon Musk tarafından satın alındığında işten ayrılan ve işine son verilen çalışan sayısının fazlalığıyla dikkat çekti.

YÜZDE 22’DEN YÜZDE 0’A

Platformun reklam gelirlerinin 2023’te yüzde 22, 2024’te ise yüzde 16 artacağı tahminini yapan Insider Intelligence, güncelledikleri yüzdeleri iki sene için de 0 olarak açıkladı. Marka korunumunun korunamayacağı korkusu nedeniyle dünyaca ünlü birçok markanın platformdan sessizce çekildiği Twitter için Elon Musk’ın 2023’te bununla nasıl başa çıkacağı da büyük bir merak konusu.