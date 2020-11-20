32 sabıkası olan şahıs yine mahkemedeydi

32 sabıkası var (12'si benzer suçtan) yine mahkemedeydi

04-09 Kasım 2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da R.C işletmelerine ait antreponun 70 TL değerinde 2 adet asma kilidini kırmak suretiyle içeriye giriş sağlayan H. G., antrepo içerisinden muhtelif markalarda toplam 463,790 TL değerinde 962 adet alkollü içkiyi sirkat etmişti.

Meselede zanlı görülen H. G. (E-36) 10.11.20 tarihinde polis tarafından tespit edilerek tutuklanmış, 11.11.20, 13.11.20 ve 17.11.20 tarihlerinde çıkarıldığı mahkemede hakkında toplam 9 gün tutukluluk emri temin edilmiş Zanlı bugün 20.11.20 tarihinde Bina açma, sirkat ve hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etme maksadıyla 3 ay’ı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren PM İbrahim Çangaroğlu, 4- Kasım 2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da R.C işletmelerine ait antreponun açılarak içerisinden 463,790 TL değerinde muhtelif markalarda 962 adet içki sirkat edildiğini söyledi. Olayın 9.11.20 tarihinde polise intikal etmesiyle tahkikata başlandığını ve meseleyle ilgili 10.11.20 tarihinde zanlının tespit edilerek tutuklandığını belirten tanık polis, sürdürülen tahkikat sonucunda 288 adet içkinin bulunarak emare alındığını söyledi.

Bu meseleye bağlantılı olarak Kenan Çabuk ve Abdülkadir Kartal isimli şahıslar aleyhine hırsızlık mal kabulü suçlamasıyla ayrı bir dosya tanzim edildiğine dikkat çeken tanık polis, belli bir ikamet yeri olmayan, sürekli dolaşan ve KKTC vatandaşı olan zanlının 12 si benzeri olmak kaydıyla toplam 32 adet sabıkası olduğuna dikkat çektikten sonra ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olar merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda 3 ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.