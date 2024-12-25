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32 sendika yarın genel grev ve eylem yapacak

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32 sendika, “toplu iş sözleşmesi” ve “hayat pahalılığı” konularında yapılmak istenen değişiklikler nedeniyle yarın genel greve gidecek. Sendikalar ayrıca, saat 10.30’da Meclis önünde eylem yapacak.
32 sendika yarın genel grev ve eylem yapacak

 

"KTÖS, KTAMS, KTOEÖS, KAMUSEN, KAMU-İŞ, DEV-İŞ, Devrimci Genel-İş, Emek-İş, Petrol-İş, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, BAYSEN, BÜRO-İŞ, HÜR-İŞ, BASS, DAÜBİRSEN, HAKSEN, ÇAĞSEN, DAÜSEN, BASINSEN, TIP-İŞ, HTKS, KES, AS-SEN, KİEF, TÜRK-SEN, GIDA-SEN, EL-SEN, TELSEN, Mağusa Türk Genel İş Sendikası, ADA-SEN, Maliye-Sen.”

Sendikalar, hayat pahalılığına ilişkin yasal düzenleme geri çekilene dek genel grevde olacaklarını ve grevlerin yasaklanması halinde yasağa uymayacaklarını da ilan etti.

Sendikalar, örgütlü çalışma hayatına, halkı fakirleştirmeye, tüm emekli ve ücretli çalışanların maaşlarını aşağıya çekme ve alım gücünü azaltmaya yönelik yasa değişiklik girişimlerine karşı mücadele etmek için grev ve eylem kararı alındığını duyurdu.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) hakkına ve toplu sözleşmelerle elde edilen veya edilecek hakları engellemek isteyen yasa tasarısı ve yasa gücünde kararnamenin “örgütlü çalışma hayatına bir darbe” olarak değerlendiren sendikalar, hayat pahalılığı (HP) artışı ile ilgili önerilen ve artışların konsolide edilerek verildiği uygulamayı kaldırmayı öngören yasa tasarısının ise maaşların reel değerini düşüreceği ve vatandaşın alım gücünü azaltacağını kaydetti.

Genel grev ve eylemde olacak sendikalar şunlar:

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