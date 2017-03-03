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32 yaşında ABD'nin ilk Müslüman vali adayı oldu

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32 yaşında ABD'nin ilk Müslüman vali adayı oldu
ABD'nin Michigan eyaletinde 32 yaşındaki doktor ve halk sağlığı aktivisti Abdulrahman Mohamed el-Sayed, ülkenin ilk Müslüman valisi olmak için adaylığını açıkladı.

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1985 yılında Gratiot County'de doğan Abdulrahman Mohamed el-Sayed, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Michigan'a vali adayı oldu.

Detroit Belediye Başkanı Mike Duggan'ın yönetimi altında Sağlık ve Sıhhat Destek Dairesi Direktörlüğü görevine Eylül 2015'te getirilen Sayed, adaylığıyla ilgili açıklamasında, "Müslüman olsam da olmasam da Michigan eyaletine en iyi vali olacağıma inandığım için aday oldum. İnancım benim için çok önemli çünkü birçok Amerikalı ve Michiganlı için de öyle." ifadelerini kullandı.

Michigan İslamofobinin yükseldiği eyaletlerden

Sayed, seçilmesi halinde eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın 1978'de "ülkenin en genç valisi" olmasının ardından ikinci en genç vali özelliğinin yanı sıra "ilk Müslüman vali" unvanını elde edecek.

Michigan ise İslamofobinin yükseldiği eyaletlerden biri olarak biliniyor.

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