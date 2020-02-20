32 yaşındaki adam 'Estetik durmuyor' diyerek erkeklik organını aldırdı
Sıradan bir hayatı olan Adam Curlykale kanser olduğunu öğrendikten sonra hem yaşam tarzı hem de vücudu değişti. Hastalığın etkisiyle bedenini değiştirmeye başlayan Curlykale'nin estetik takıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Genç adam erkeklik organından bile rahatsız oldu.
Kansere yakalandıktan sonra dövme bağımlısı olan ve tüm bedenini siyaha boyatan 32 yaşındaki Adam Curlykale, estetik zevkine uymadığı için erkeklik organını aldırdı.
20 Şubat 2020 Perşembe 19:41
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