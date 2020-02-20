Sıradan bir hayatı olan Adam Curlykale kanser olduğunu öğrendikten sonra hem yaşam tarzı hem de vücudu değişti. Hastalığın etkisiyle bedenini değiştirmeye başlayan Curlykale'nin estetik takıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Genç adam erkeklik organından bile rahatsız oldu.