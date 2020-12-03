Teah Vincent isimli kadın, evinin mutfağında oturttuğu iki çocuktan birine, "Bilgisayarda oyun oynamak ister misin?" deyip çocuğu evin üst katında bulunan yatak odasına götürdükten sonra cinsel istismarda bulundu.

İngiltere'de 32 yaşındaki kadın, evinin önünde top oynayan ve yaşları 14 olan iki erkek çocuğu "Size su vereceğim" diye kandırıp cinsel istismarda bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan kadın, çocuğun 16 yaşından büyük olduğunu düşündüğünü söyledi.