3200 üreticiye 2 milyon 300 bin TL kuraklık tazminatı

Yaklaşık iki saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basına açıklama yapan Başbakan Özgürgün, bu yeni sisteme katılmanın hekimlerin tercihine bırakılacağını da kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2011 sonrası kamuda istihdam edilen hekimlerin kök maaşlarına net 2 bin 200 TL artış yapılacağını, 2011 öncesi kamuda istihdam edilen hekimlere ise emekliliklerine yansımayacak şekilde yaklaşık bin 200 TL kişisel ödenek verileceğini açıkladı.

Başbakan Özgürgün, hekim maaşları ile ilgili yasalarda değişiklik yapılarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık iki saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı ardından basına açıklama yapan Başbakan Özgürgün, bu yeni sisteme katılmanın hekimlerin tercihine bırakılacağını da kaydetti.

Özgürgün, düzenlemelerin veteriner hekimleri de kapsayacağını ifade etti.

SOSYAL SİGORTALAR VE SOSYAL GÜVENLİK YASASI DA GÜNDEMDEYDİ

Sosyal Sigortalar ve Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini belirten Başbakan Özgürgün, bununla sigortalıların geçindirmekle yükümlü olduğu çocuklarının, sağlık hizmetlerinden faydalanmasının sağlandığını anlattı.

“Emekliye ayrılacak sigortalının emekli maaşı müracaatını müteakip aydan itibaren değil içinde bulunduğu aydan itibaren alması sağlanıyor” diyen Özgürgün, Sosyal Sigortalar Yasası’na göre prim yatıran sigortalıların yatıracakları üst prim sınırının sigortalılar lehine yeniden düzenlendiğini de kaydetti.

TARIM, HAYVANCILIK VE ORMANCILIK ALANINDA YAPILACAK SİGORTA YATIRIMLARINA TÜZÜK

Özgürgün şöyle devam etti:

“Tarım, hayvancılık ve ormancılık alanlarında yapılacak sigorta yatırımlarının bir tüzükle yapılması sağlanıyor.

Elektronik ortamda bordro düzenleme ve elektronik ortamda para yatırabilmeleri sağlanıyor. Sosyal Sigortalar Yasası’ndan Sosyal Güvenlik Yasası’na geçişte 700 gün ve son bir yılda 120 gün yatırım aranması düzenleniyor. Bununla da evlilik yardımı alabilmeleri sağlanıyor.”

İŞVERENLER 3 AYDA BİR DEĞİL AYLIK YATIRIM YAPACAK

Başbakan Özgürgün, yapılan düzenlemelerle işveren konumundaki sigortalıların 3 ayda bir yaptığı yatırımların aylık yatırımlara dönüştürülmesinin sağlandığını da kaydetti.

SİGORTALILARA GECİKME ZAMMI AFFI

Sigortalılara gecikme zammı affı getirildiğini söyleyen Özgürgün, borcunun yüzde 100’ünü ödeyenlerin faizlerinin yüzde 85’inin; borcunun yüzde 75’ini ödeyenlerin faizlerinin yüzde 60’ının; borcunun yüzde 50’sini ödeyenlerin ise faizlerinin yüzde 35’inin silineceğini açıkladı.

2015-2016 KURAKLIK ÖDEMELERİ İÇİN 2 MİLYON 300 BİN TL BANKAYA YATIRILDI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 2015-2016 hasat dönemi kuraklık tazminatları hesap kapatma ödemelerinin de yapıldığı bilgisini verdi.

Başbakan “Genel Tarım Sigortası’nın üreticilere yaptığı ödemelerin sonuncusu olan itirazlı alanların hesaplarının kapatılması adına 3 bin 200 üreticiye toplam 124 bin dönüm arazi için 2 milyon 300 bin TL Tarım Sigortası tarafından bankaya yatırıldı. Ödemeler yarın itibari ile gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.