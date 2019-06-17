MAK Danışmanlık, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı 33 bin kişilik anketi yayınladı. Telefon görüşmeleri aracılığı ile yapılan ankette dün gerçekleştirilen Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ortak yayını da soruldu. Telefon görüşmeleri aracılığı ile yapılan ankette 23 Haziran seçimlerinde hangi adaya oy vereceğisoruldu. Son seçim anketine göre Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın önünde.

MAK Danışmanlık, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı 33 bin kişilik anketi yayınladı.