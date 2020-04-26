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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal, 12 kişi maske takmamaktan tutuklama

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33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal, 12 kişi maske takmamaktan tutuklama
33 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal, 12 kişi maske takmamaktan tutuklama

 

 Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 25 - 26 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 22 kişinin kısmi, 11 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 33 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.  

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