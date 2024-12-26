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33 sendika Meclis önünde eylem yaptı, genel greve gidildi!

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33 Sendika Genel GrevdeMaaş düzenlemeleri ve toplu iş sözleşmesi tasarılarına karşı çıkan 33 sendika, genel grev yapıp Cumhuriyet Meclisi önünde eylem gerçekleştirdi
33 sendika Meclis önünde eylem yaptı, genel greve gidildi!

Sendikaların eylemine yüzlerce çalışan katıldı. 

Eylemde yapılan konuşmalarda hükümetin politikaları eleştirildi.  Eylemin sunuş konuşmalarını yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eşit, adil, temiz bir düzende yaşamak için susmayacaklarını söyledi.  Eylemi düzenleyen sendika başkanları kürsüye çıkarak katılımcıları selamladı, konuşmalar yapıldı. Eyleme destek veren siyasi partiler, CTP, TDP, BY'ye ve YKP'ye de teşekkür edildi.

-Konuşmalar

Kamu-İş ve Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, hayat pahalılığı ödeneğinin bir artış olmadığını, enflasyondan dolayı bir artış olduğunu belirterek bunu hükümete bir türlü anlatamadıklarını söyledi.

Serdaroğlu, "Demir kapıları yıkabiliriz. Bizim polisle bir derdimiz yok. Derdimiz şu anda içeride olanlardanım. Onlar dışarı çıkacak biz içeriye gireceğiz. Güç bizdedir " diye konuştu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, yoksulluk içindeki halkın cebine el atan hükümetin gideceğini savundu.  Bundan sonra sokaklarda olacaklarını kaydeden Atan. "O yasayı geri çekecekler. Her gün grev koyacağız" dedi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, gelecek, çocuklar ve car oluş için kavga verdiklerini vurguladı "çocuklara güzel bir ülke bırakma sözümüz var" diye konuştu.  Bengihan eylem ve grevlerin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini söyledi.  Bu başarı için bedel ödemeyenlerim ömür boyu bedel ödeyeceğini kaydeden Bengihan direne direne kazanacaklarını ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş ise, izaz ikram giderleri yüzde 400 artarken vatandaşın eczanede ilaç bulamadığını söyledi. Maviş, okullarda öğrencilerin sınıfsız kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu. Maviş, grevin yarın da süreceğini bildirdi.

“Özel hastanelere sevk kalemini yüzde 400 artıranlara dur demek için buradayız” diyen Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut, ilk depremde yıkılma riski altındaki hastanelerde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade etti.  Meclis komitelerindeki tasarıların geri çekilmesini isteyen Gürkut direneceklerini vurguladı.

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı, sermayenin temsilcilerinin her gün sermayeye destek vermeye devam ettiğini, emekçilere ise ‘param yok’ denildiğini söyledi.

Paranın bulunacağını ve ödeneceğini ifade eden Bıçaklı, TİS imzalamadan önce onay alınmasını düzenleyen tasarı geri çekilene kadar süresiz grevlerin devam edeceğini belirtti.

Bıçaklı, olası grev yasaklarını tanımayacaklarını söyledi; "Ya bu yasalar, ya siz gideceksiniz" dedi.

33 sendikanın hazırladığı ortak açıklamayı KTOEÖS Başkanı Selma Eylem okudu. Eylem, Sol Anahtarı'nın şarkılarıyla tamamlandı.

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