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33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!

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33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!
33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!

33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!

Bu beceriksizlikle plansızlıkla açıklanacak bir şey değil!

 

CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı...

 

İşte satır başları

*Fazladan 4,615,896 USD  ödendi...

*Ton başına 3,5 kat fazla para ödendi..

* 2 ay daha ihalesiz akaryakıt alımı ile karşı karşıyayız

* Elektriksiz kaldık, elektriksiz kaldığımız için yaşadığımız bir çok sıkıntılar ve zararlar ve halkın parasından bu kadar fazladan ödeme yapıldı

* Ekim'den buraya biz bunları Meclis'te anlattık. Duvara konuşsak duvar çatlayacaktı.

* Bunları bilinçli yaptılar

* Üstel'in açıklamasında kabine içi çekişmeleri de görüyoruz. Bunlar bizi ilgilendirmez.

* Bunların hepsi yargı yoluna taşınacak ve hesabı sorulacaktır.

* Türkiye'den gelen 2 santralden 1'i arıza yaptı. Diğeri ise 18 MW elektrik üretebildi. Bunların da soruna çare olmadığı anlaşıldı.

* CTP olarak veriler elimizde bunun hesabını yargı yolu ile de soracağız. Halkımız da demokratik yollarla bu hesabı sorması lazım.

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Kaynak: CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı... Fazladan 4,615,896 USD ödendi...

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