33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!

Bu beceriksizlikle plansızlıkla açıklanacak bir şey değil!

CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı...

İşte satır başları

*Fazladan 4,615,896 USD ödendi...

*Ton başına 3,5 kat fazla para ödendi..

* 2 ay daha ihalesiz akaryakıt alımı ile karşı karşıyayız

* Elektriksiz kaldık, elektriksiz kaldığımız için yaşadığımız bir çok sıkıntılar ve zararlar ve halkın parasından bu kadar fazladan ödeme yapıldı

* Ekim'den buraya biz bunları Meclis'te anlattık. Duvara konuşsak duvar çatlayacaktı.

* Bunları bilinçli yaptılar

* Üstel'in açıklamasında kabine içi çekişmeleri de görüyoruz. Bunlar bizi ilgilendirmez.

* Bunların hepsi yargı yoluna taşınacak ve hesabı sorulacaktır.

* Türkiye'den gelen 2 santralden 1'i arıza yaptı. Diğeri ise 18 MW elektrik üretebildi. Bunların da soruna çare olmadığı anlaşıldı.

* CTP olarak veriler elimizde bunun hesabını yargı yolu ile de soracağız. Halkımız da demokratik yollarla bu hesabı sorması lazım.

Kaynak: CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı... Fazladan 4,615,896 USD ödendi...