33 USD değil 150 USD ton başına taşıma ücreti ödediler!
Bu beceriksizlikle plansızlıkla açıklanacak bir şey değil!
CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı...
İşte satır başları
*Fazladan 4,615,896 USD ödendi...
*Ton başına 3,5 kat fazla para ödendi..
* 2 ay daha ihalesiz akaryakıt alımı ile karşı karşıyayız
* Elektriksiz kaldık, elektriksiz kaldığımız için yaşadığımız bir çok sıkıntılar ve zararlar ve halkın parasından bu kadar fazladan ödeme yapıldı
* Ekim'den buraya biz bunları Meclis'te anlattık. Duvara konuşsak duvar çatlayacaktı.
* Bunları bilinçli yaptılar
* Üstel'in açıklamasında kabine içi çekişmeleri de görüyoruz. Bunlar bizi ilgilendirmez.
* Bunların hepsi yargı yoluna taşınacak ve hesabı sorulacaktır.
* Türkiye'den gelen 2 santralden 1'i arıza yaptı. Diğeri ise 18 MW elektrik üretebildi. Bunların da soruna çare olmadığı anlaşıldı.
* CTP olarak veriler elimizde bunun hesabını yargı yolu ile de soracağız. Halkımız da demokratik yollarla bu hesabı sorması lazım.
Kaynak: CTP ihalesiz akaryakıt alımları raporunu açıkladı... Fazladan 4,615,896 USD ödendi...
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