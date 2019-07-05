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33 yaşındaki genç 4 gündür kayıp!

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33 yaşındaki genç 4 gündür kayıp!
33 yaşındaki genç 4 gündür kayıp!

1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE halen bulunamadı.

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Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica edildi

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