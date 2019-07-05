33 yaşındaki genç 4 gündür kayıp!

1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE halen bulunamadı.
Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica edildi
1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE halen bulunamadı.
Polisten yapılan açıklamada söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica edildi
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