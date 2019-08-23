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33 yaşındaki Suriyeli göçmen, ulusal güvenlik sebebiyle tutuklandı

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Güney Kıbrıs’ta, 33 yaşındaki Suriye uyruklu düzensiz bir göçmenin, geçtiğimiz günden bu yana ulusal güvenlikle alakalı bir mahkeme kararı temelinde tutuklu olduğu haber verildi.
33 yaşındaki Suriyeli göçmen, ulusal güvenlik sebebiyle tutuklandı

Bahse konu şahsın isminin, başka ülkelerin terörle ilgili veri tabanında tespit edildiğini yazan ve haberinde şahsın ismine yer vermeyen Fileleftheros gazetesi, Suriyeli’nin kısa zaman önce Güney Kıbrıs’a gittiğini ve ilgili makamların ise, ülkede bulunma sebeplerinin tespit edilmesi için, şahsı mülakattan geçirdiklerini belirtti.

Gazete mülakat esnasında, bahse konu şahsın isminin, diğer ülkelerin terörle ilgili veri tabanında tespit edildiğini ve bunların ise bahse konu şahsı terör şüphelisi olarak addettiklerini kaydetti.

Bunun üzerine, ulusal güvenlik sebebiyle şahsın tutuklanması ve sınır dışı edilmesi için bir mahkeme kararı çıkarıldığını belirten gazete, şahsın ülkeye nasıl geldiği ve başka şüpheli şahıslarla bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını ekledi.

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