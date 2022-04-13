334 Vaka Var, 1 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.258 olup, 334 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiştir.
159 kişi Lefkoşa, 64 kişi Girne, 87 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 11 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
13 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.258
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 334
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.584.035
Toplam Vaka Sayısı: 91.385
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 87.438
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 39
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3673
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 231
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 523
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