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34 araç trafikten men edildi

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Trafik denetimlerinde 2 bin 498 araç sürücüsü kontrol edildi, 34 araç trafikten men edildi.
34 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 498 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 408 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 34 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

“107’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 9’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,  1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 50’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,  13’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 197’si diğer trafik suçları”

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