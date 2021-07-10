34 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 09-10.07.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu ise toplam 34 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir.
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