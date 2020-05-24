  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

34 test Vaka yok

» »
Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin, Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.
34 test Vaka yok

Sağlık Bakan Pilli:" Toplam 34 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 34  olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, son 24 saatte Covid-19 testlerinin,  Hastane Poliklniklerine giden vakalara ve karantina otellerinde kalanlara yapıldığını açıkladı.  

24 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Test Sayısı: 34 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 31.039 

Toplam Vaka Sayısı: 108 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: Yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar, “Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız”24 Mayıs 2020 Pazar 13:45
  • Meteoroloji Dairesi son 24 saatte KKTC genelinde metrekareye düşen yağmur miktarlarını açıkladı24 Mayıs 2020 Pazar 13:43
  • Serdarlı'da arazi yangını24 Mayıs 2020 Pazar 12:56
  • 35 kişi sokağa çıkma yasağına uymadı!24 Mayıs 2020 Pazar 12:11
  • Toplu İbadetler Bayram Namazıyla başladı24 Mayıs 2020 Pazar 12:09
  • Başbakan Tatar: Halkımızın ve tüm İslam aleminin Bayramını kutluyorum24 Mayıs 2020 Pazar 10:45
  • 3 günlük Ramazan Bayramı başladı24 Mayıs 2020 Pazar 10:43
  • Angolemli kaza yaptı, sağlık durumu iyi24 Mayıs 2020 Pazar 00:20
  • Meteoroloji Dairesi, denizlere girilmemesi uyarısında bulundu!23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:12
  • Alagadi’de dalgalara kapılan diğer gencin de kimliği belirlendi23 Mayıs 2020 Cumartesi 18:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti