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340 Vaka 2 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.
340 Vaka 2 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 11.704 olup, 340 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiştir.

143 kişi Lefkoşa, 53 kişi Girne, 95 kişi Gazimağusa, 17 kişi Güzelyurt, 20 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

12 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.704

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 340

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.573.777

Toplam Vaka Sayısı: 91.051

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.884

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3939

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3873

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 230

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 539

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