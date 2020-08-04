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340 yıllık bilgi değişti: Spermler simetrik değil, dolanarak yüzüyor

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340 yıllık bilgi değişti: Spermler simetrik değil, dolanarak yüzüyor
340 yıllık bilgi değişti: Spermler simetrik değil, dolanarak yüzüyor

Bilim insanları, 3D mikroskop ve yüksek hızlı kameralar kullanarak spermlerin nasıl hareket ettiğini keşfetti. Yeni bulgulara göre spermler, düşünülenden çok daha düzensiz bir şekilde hareket ediyor.

Spermlere mikroskopla bakıldığında bir yılanbalığı gibi yüzdüğü görülüyor. 340 yıl önce Antonie van Leeuwenhoek isimli bir Hollandalı, insan sperminin harketini ilk kez gözlemlemiş ve "suda yüzen bir yılanbalığı gibi kuyruğunu sallayarak ileri hareket ettiğini" söylemişti.

Ancak yeni çalışmaya göre durum bu kadar basit değil. Webtekno’nun haberine göre spermler aslında çok daha düzensiz biçimde yüzüyor.

3D mikroskop ve saniyede 55 bin kare yakalayabilen yüksek hızlı kamerayla insan spermi örneklerini tarayan araştırmacılar, üreme hücrelerinin aslında dönerek, burgu şeklinde hareket ettiğini gördü.

Devinim adı verilen bu süreçte spermin baş kısmı bir yönde dönerken kuyruğunun tersi yönde döndüğü saptandı. Bu burgu şeklindeki hareketin, asimetriden simetri illüzyonunu doğurduğu ifade edildi.

Bristol Üniversitesi'nden matematikçi Hermes Gadêlha, spermlerin bu hareketini “oyuncu bir su samuruna” veya “döner bir matkap ucuna” benzetti.

Livescience’a konuşan Gadêlha, “Gördüğümüz şey bütünüyle şaşırtıcıydı, inandığımız şeyden tamamen farklıydı” dedi ve ekledi: “Spermler yüzmüyor bile. Adeta sıvıyı deliyor.”

Araştırma ekibi, sperm hareketindeki ufak değişiklikler doğurganlığı etkileyebildiği için, bu bulguların yeni doğurganlık tedavilerini kolaylaştırabileceğini de düşünüyor.

Sheffield Üniversitesi'nde androloji profesörü Allan Pacey’e göre doğurganlık kliniklerinde iki boyutlu mikroskop kullanılıyor ama üç boyutlu miskoskopların analize fayda sağlayıp sağlamayacağını görmek için daha ileri çalışmalar gerekiyor.

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