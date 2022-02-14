Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir.
156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 343
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630
Toplam Vaka Sayısı: 62.052
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287"
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