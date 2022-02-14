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343 Vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir. 
343 Vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanmış, 487 kişi taburcu edilmiştir. 

156 kişi Lefkoşa, 73 kişi Girne, 72 kişi Gazimağusa, 26 kişi Güzelyurt, 8 kişi İskele, 8 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

14 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 343         

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630    
      
Toplam Vaka Sayısı: 62.052        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750          

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120      
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1317 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3751       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 126287"

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