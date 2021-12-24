344 Öğrenci 33 Öğretmen Pozitif

24 Aralık 2021 Okul Koronavirüs Tablosu
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.
Güncel rakamlar şöyle;
24 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu
Covid-19 Pozitif
Covid-19 Temaslı
Öğrenci
Öğretmen
Personel
Öğrenci
Öğretmen
Personel
İlköğretim Dairesi
104
6
0
315
23
1
Genel Ortaöğretim Dairesi
216
22
5
716
34
1
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi
24
5
3
103
13
0
TOPLAM
344
33
8
1134
70
2
59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,65
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu
18 Aralık – 24 Aralık Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği
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