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344 Öğrenci 33 Öğretmen Pozitif

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24 Aralık 2021 Okul Koronavirüs Tablosu Paylaşıldı
344 Öğrenci 33 Öğretmen Pozitif

24 Aralık 2021 Okul Koronavirüs Tablosu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını açıkladı.

 

 

Güncel rakamlar şöyle;

 

 

24 Aralık 2021 / Okullardaki Güncel Koronavirüs Tablosu

Covid-19 Pozitif

Covid-19 Temaslı

Öğrenci

Öğretmen

Personel

Öğrenci

Öğretmen

Personel

İlköğretim Dairesi

104

6

0

315

23

1

Genel Ortaöğretim Dairesi

216

22

5

716

34

1

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi

24

5

3

103

13

0

 TOPLAM

344

33

8

1134

70

2

 

 

59 Bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda pozitifleşme oranı % 0,65

 

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Basın Bürosu

18 Aralık – 24 Aralık Güncel Vaka - Temaslı Sayı Grafiği

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