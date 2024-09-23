345 Sürücü Rapor Edildi

Toplamda 2,104 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından dolayı 345 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 54 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor Edilen Trafik Suçları

Denetimlerde rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

105 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak.

yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak. 10 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak.

alkollü içki tesiri altında araç kullanmak. 2 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak.

sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak. 5 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak.

sürüş esnasında cep telefonu kullanmak. 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak.

emniyet kemeri takmadan araç kullanmak. 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak.

seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. 20 sürücü sigortasız araç kullanmak.

sigortasız araç kullanmak. 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak.

trafik ışıklarına uymamak. 165 sürücü ise diğer trafik suçlarından rapor edildi.

Trafik Güvenliğine Yönelik Önlemler

Bu denetimler, trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla düzenleniyor. Trafik ekipleri, sürücülerin yasalara uyması ve güvenli bir şekilde araç kullanmaları için düzenli denetimler yapmaya devam edecektir.

Sürücülere, trafik kurallarına uymalarının yalnızca kendi güvenlikleri için değil, aynı zamanda diğer yol kullanıcılarının güvenliği için de büyük önem taşıdığı hatırlatılmaktadır. Bu tür denetimlerin düzenli olarak yapılması, trafikteki olumsuz davranışların azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanması açısından kritik bir öneme sahiptir.