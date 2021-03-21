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SON DAKİKA34'ü yerel 42 pozitif vaka

34'ü yerel 42 pozitif vaka

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6000  test yapıldı, 34'ü yerel 42 pozitif vaka
34'ü yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 6000  test yapıldı, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü  yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .34 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/  Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4  


Girne 

Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1 

İskele 

İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1 

Güzelyurt 
Güzelyurt Merkez-1 


21 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 34    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328    

Toplam Vaka Sayısı: 4083 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73             

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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