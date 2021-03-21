34'ü yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 6000 test yapıldı, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6000 olup, 34'ü yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 22 kişi taburcu edilmiştir.
8 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .34 kişi ise yerel vakadır.
18 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 8 kişi Gazimağusa, 4 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 1/ Hamitköy-1/ Sulariçi-9 / Gönyeli-3 / K.Kaymaklı-4
Girne
Girne Merkez- 2 /Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 4 / Tuzla- 1 /Maraş-1/ Karakol Bölgesi - 1/ Sakarya-1
İskele
İskele Merkez- 2/ Kaplıca-1/ Dipkarpaz-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1
21 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6000
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8
Yerel Vaka Sayısı: 34
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 673.328
Toplam Vaka Sayısı: 4083
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3612
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 447
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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