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35 bin kişilik araştırma: Covid-19 aşısı hamileler için güvenilir

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35 bin kişilik araştırma: Covid-19 aşısı hamileler için güvenilir
35 bin kişilik araştırma: Covid-19 aşısı hamileler için güvenilir

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ABD’de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, hamile kişilerin Covid-19 aşısı olmasının ‘güvenilir’ olduğu açıklandı.

New England Journal of Medicine’de yayınlanan çalışmada hamileyken Moderna veya BioNTech aşısı yapılan 35 binden fazla ABD'li kadından alınan veriler incelendi.

Araştırma hamile kişiler üzerinde yapılan en büyük çalışma olurken hamileyken aşı olan kişilerin düşük, erken doğum ve diğer komplikasyon oranlarının, salgından öncesindeki hamile kadınlarla neredeyse aynı düzeyde olduğu bildirildi.

SALGIN ÖNCESİ HAMİLE KALANLARLA AYNI ORANDA

Çalışma, 2020 Aralık ortası ile 2021 Şubat sonu arasında Moderna veya BioNTech aşıları alan 35 bin 691 hamile kadına ilişkin bilgileri içerirken aşı olan hamile kadınların yaklaşık yüzde 13’ü düşük, yüzde 1’den azı ölü doğum, yüzde 9’u erken doğum, yüzde 2’si de doğum kusurları bildirdi.

CDC de bu oranların tamamının salgın öncesi hamile kadınlarda görülen komplikasyon oranlarıyla aynı aralıkta olduğunu bildirdi.

AMERİKAN ÜREME DERNEĞİ GEBELİKTE AŞIYI ONAYLADI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ndeki (CDC) araştırmacılardan gelen yeni kanıtları dergide yayınlarken ayrıca, Amerikan Üreme Tıbbı Derneği, bir yılı aşkın süredir değerlendirmekte olduğu kanıtlara dayanarak, gebelikte aşılamayı onayladı.

CDC tarafından yapılan açıklamada, “Hamile kadınlar ve hamile kalmak isteyenler dahil herkes Covid-19 aşısı yaptırmalıdır. Aşılar güvenli ve etkilidir ”ifadeleri kullanıldı.

Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji temsilcisi ise, CDC raporunun umut verici olduğunu, ancak daha uzun vadeli takip yapılması gerektiğini söyledi.

New York’taki Weill Cornell Medicine başkanı Dr. Laura Riley, yeni sonuçların güven verici olduğunu söylerken, "Aşılamanın risklerini ve faydalarını düşünmeye devam eden hastalarımızla paylaşacak verilere sahip olmak harika" dedi.

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