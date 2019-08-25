35 haneli köyden 25 doktor yetişti

Konya’nın Seydişehir ilçesinin 35 hane ve 115 nüfuslu Yenice köyünden 25 doktor çıktı. Köyün ilk doktoru olan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin kendisinden sonra gelen kuşaklara örnek oldu. 25 doktorun 15’i meslektaşlarıyla evlenince doktor sayısı 40’a çıktı.

Geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan köyün sakinleri, büyük kentlere ve Almanya’ya göçlerin artmasıyla çocuklarının iyi bir eğitim alması için büyük çaba sarf etti.

Köyün ilkokulunda eğitim gören Mustafa Şahin’in doktor olmasının ardından orada yetişen 25 genç tıp fakültesine giderek doktor oldu.

Köyün doktor gençler sayesinde güvende hissettiğini söyleyen Şahin, 1960-1970’li yıllarda burada yaşayanların besicilik ve tarımla geçimini sağladığını dile getirerek, daha sonra maddi imkansızlıkları aşmak için halkın eğitim-öğretime önem verdiğini anlattı.

Yeniceköy Gençlik Merkezi’nin hiç boş kalmadığını aktaran muhtar Mehmet Ünal ise kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin burada boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirdiğini anlattı.