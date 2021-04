35 kadınla aynı anda ilişki yaşayan adam dolandırıcılıktan tutuklandı: Hepsine farklı doğum günü tarihi söylemiş

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis, adamı 'dolandırıcılık' suçundan tutukladı.

Japonya'da yarı zamanlı olarak bir pazarlama şirketinde çalışan Takashi Miyagawa isimli kişi, işi vasıtasıyla tanıştığı 35 farklı kadınla aynı anda, 'ciddi bir ilişki istediğini' söyleyerek ilişki yaşamaya başladı.

39 yaşındaki Miyagawa, maddi çıkar elde etmek için kadınların hepsine doğum günü tarihini farklı söyleyerek dolandırdı.

Sabit bir adresi olmadığı belirlenen adamın, yılın farklı aylarında kadınlardan pahalı hediyeler aldığı ortaya çıktı.

​Daily Mail'in haberine göre, gerçek doğum günü tarihi 13 kasım olan Miyagawa, kandırdığı kadınlardan birine doğum gününün 22 Şubat'ta, bir diğerine haziranda, bir başkasına ise nisanda olduğunu söyledi.

Birkaç kadının durumu anlayıp diğerlerine ulaşmasının ardından, kadınlar bir araya gelerek Şubat ayında Miyagawa hakkında şikayette bulundu.

Boyfriend who 'dated 35 women so he regularly received gifts' is arrested for fraud in Japan https://t.co/59es8dQcHP