Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendi uyarınca 35 kişiye vatandaşlık verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, vatandaşlık verilen isimler şöyle:
OĞUZHAN CEBECİ EMRE ILIKKANLI AYŞEGÜL ŞAHİN MELİS YAZICIOĞLU MEHMET DAĞ ERSOY ÖNDER HALİL AKAR GÜLCAN AKTAN SEVCAN AKTAN NURCİHAN VENEDİK TAHA ATEŞ RUKİYE DİNÇAL VELİCAN GÖK EMİNE ORAN YUSUF SAMİ KARAALİ SONAY KANAT BÜLENT CAN ÖZKAYA HİCRAN KILIÇ HELİN SEL BERFİN SEL DİLA ŞİMŞEK MERYEM AKAR BAHAR KARAGÖL DELİOĞLU NURCAN AKA DENİZ AYDIN KÜBRA SAKAR ALİ TAHİR KAYABAŞI CUMA BAYIRL MUSTAFA KAYA RIGINA RAKHMATOVA SADIK EROL GÜLBAHAR KARA MİRAY AKAR ALİ ÇOLAK HAKAN EMRE ŞANVERDİ
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