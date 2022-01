35 Üründen 32' si Temiz

Tarım Dairesi, 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.



İthal Ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.



İşleyen Kardeşler Ltd. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.



Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.



Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.



Mağusa sakinlerinden Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.



28 Ocak Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu



1 İşleyen Kardeşler İthal Elma Golden Limit Üstü

2 İşleyen Kardeşler İthal Armut Deveci Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

6 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

7 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

8 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz

10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü

14 Baharyolu İthal İsot Temiz

15 Baharyolu İthal Pul Biber acı Temiz

16 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz

17 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz

18 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

19 Pınarlı Tarım Ltd. İthal Mısır slajı Temiz

20 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz

21 Selgün Tic. İthal Armut S.M Temiz

22 Selgün Tic. İthal Armut Deveci Temiz

23 Selgün Tic. İthal Ayva Temiz

24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

25 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

26 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

27 Terra Carob Mağusa Kırık Harup Temiz

28 Salime Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

29 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

30 Fatma Yılmaz Mağusa Domates Temiz

31 Musa Şeker Mağusa Domates Temiz

32 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz

33 Osman Şeker Mağusa Mor Sarma Temiz

34 Tahsin Dağlı Mağusa Dolma Biber Limit Üstü

35 Bekir Cura Mağusa Hıyar Temiz