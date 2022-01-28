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35 Üründen 32' si Temiz

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35 Üründen 32' si Temiz
35 Üründen 32' si Temiz

Tarım Dairesi, 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.


İthal Ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.


İşleyen Kardeşler Ltd. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.


Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın  isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.


Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.


Mağusa sakinlerinden Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.


     28 Ocak Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:    


     İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu    


1    İşleyen Kardeşler    İthal    Elma Golden    Limit Üstü    
2    İşleyen Kardeşler    İthal    Armut Deveci    Temiz    
3    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz    
4    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Granny    Temiz    
5    SVS Tic. Ltd.    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz    
6    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz    
7    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz    
8    Köşe Tic. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz    
9    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Red Globe Üzüm    Temiz    
10    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Armut Deveci    Temiz    
11    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz    
12    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Stk.    Temiz    
13    Onbaşı İşl. Ltd.    İthal    Elma Golden    Limit Üstü    
14    Baharyolu    İthal    İsot    Temiz    
15    Baharyolu    İthal    Pul Biber acı    Temiz    
16    Baharyolu    İthal    Pul Biber    Temiz    
17    Tük    İthal    Arpa Yemlik    Temiz    
18    Holly Grains Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz    
19    Pınarlı Tarım Ltd.    İthal    Mısır slajı    Temiz    
20    Tük    İthal    Arpa Yemlik    Temiz    
21    Selgün Tic.    İthal    Armut S.M    Temiz    
22    Selgün Tic.    İthal    Armut Deveci    Temiz    
23    Selgün Tic.    İthal    Ayva    Temiz    
24    SVS Tic. Ltd.    İthal    Elma Golden    Temiz    
25    SVS Tic. Ltd.    İthal    Armut S.M    Temiz    
26    SVS Tic. Ltd.    İthal    Cennet Meyvesi    Temiz    
27    Terra Carob    Mağusa    Kırık Harup    Temiz    
28    Salime Kırşan    Akdoğan    Enginar    Temiz    
29    Ersoy Kırşan    Akdoğan    Enginar    Temiz    
30    Fatma Yılmaz    Mağusa    Domates    Temiz    
31    Musa Şeker    Mağusa    Domates    Temiz    
32    Murat Dağtekin    Mağusa    Hıyar    Temiz    
33    Osman Şeker    Mağusa    Mor Sarma    Temiz    
34    Tahsin Dağlı    Mağusa    Dolma Biber    Limit Üstü    
35    Bekir Cura    Mağusa    Hıyar    Temiz    
                    
 

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