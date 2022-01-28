35 Üründen 32' si Temiz

Tarım Dairesi, 21-27 Ocak 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 26 numuneden 24 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.
İşleyen Kardeşler Ltd. ait elmada (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elma (golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 9 numuneden 8 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlanmıştır.
Mağusa sakinlerinden Tahsin Dağlı’ya ait dolmalık biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
28 Ocak Cuma 2022 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 İşleyen Kardeşler İthal Elma Golden Limit Üstü
2 İşleyen Kardeşler İthal Armut Deveci Temiz
3 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
6 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
7 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
8 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
9 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Red Globe Üzüm Temiz
10 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Limit Üstü
14 Baharyolu İthal İsot Temiz
15 Baharyolu İthal Pul Biber acı Temiz
16 Baharyolu İthal Pul Biber Temiz
17 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
18 Holly Grains Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
19 Pınarlı Tarım Ltd. İthal Mısır slajı Temiz
20 Tük İthal Arpa Yemlik Temiz
21 Selgün Tic. İthal Armut S.M Temiz
22 Selgün Tic. İthal Armut Deveci Temiz
23 Selgün Tic. İthal Ayva Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
27 Terra Carob Mağusa Kırık Harup Temiz
28 Salime Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
29 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz
30 Fatma Yılmaz Mağusa Domates Temiz
31 Musa Şeker Mağusa Domates Temiz
32 Murat Dağtekin Mağusa Hıyar Temiz
33 Osman Şeker Mağusa Mor Sarma Temiz
34 Tahsin Dağlı Mağusa Dolma Biber Limit Üstü
35 Bekir Cura Mağusa Hıyar Temiz
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