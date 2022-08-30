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35 yaş altı kişiler ünlülerin sağlık tavsiyelerini dikkat alıyor

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Çevrimiçi yapılan bir ankete göre, her beş kişiden biri Gwyneth Paltrow gibi aktris ve internet fenomenlerine doktorlardan daha fazla güveniyor.
35 yaş altı kişiler ünlülerin sağlık tavsiyelerini dikkat alıyor

Pazarlama bloğu Sortlist’in 1000 sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı ankete göre, çoğunluk, kişisel markası Goop’u yürüten Gwyneth Paltrow gibi trend belirleyicilerden ve yıldızlardan sağlık tavsiyesi alıyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre anket, 35 yaşın altındakilerin sağlık konusunda tavsiye almak için gazeteler ve dergiler gibi “çevrimdışı medyaya” asla başvurmadığını iddia ediyor.

Daha büyük yaş gruplarındaki kişilerin ise arkadaşlarına, kişisel eğitmenlerine ve web sitelerine danıştığı görülürken, anket, neredeyse beşte dördünün, bir sağlık ürününü bir influencer önerdiğinde aldığını da ortaya koydu.

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