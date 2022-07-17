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35 yaşında ani ölüm

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Çatalköy’de bir otelde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Hüseyin İçöz, hayatını kaybetti.
35 yaşında ani ölüm

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hüseyin İçöz (E-35), otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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