35 yaşında ani ölüm

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.00 sıralarında, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan Hüseyin İçöz (E-35), otelin restoran bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Konuyla ilgili soruşturma ise devam ediyor.